Взрывы в Бурсе и Стамбуле квалифицированы как теракты

21 апр. 16:32

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг назвал инциденты в Бурсе и Стамбуле терактами.

"Наши правоохранительные органы продолжают розыск. По предварительным данным, мы видим, что они достигли важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Одновременно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами", - приводит его слова телеканал A Haber.

В среду в Бурсе был взорван автобус с тюремными охранниками, в результате чего погиб один человек. Глава Бурсы заявлял о нападении с применением самодельного взрывного устройства. Сегодня в Стамбуле прогремел взрыв недалеко от здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша, на месте также были обнаружены фрагменты взрывчатки.