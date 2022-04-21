Международные резервы РФ увеличились до $611 млрд

21 апр. 16:30

Российские международные резервы за неделю с 8 по 15 апреля выросли на 0,3%, сказано в материалах Центрального банка РФ.

"Международные резервы по состоянию на 15 апреля составили $611,1 млрд, увеличившись за неделю на $1,7 млрд, или на 0,3%", - цитирует их РИА Новости.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ РФ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в инвалюте (прочие резервные активы).