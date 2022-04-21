Массовое отравление вспыхнуло в одном из городов Казахстана

21 апр. 16:12

Четырнадцать студентов госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтерит" в казахстанском городе "Рудный, их состояние стабильное, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечается, что за помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратилось 35 студентов, из них госпитализировано с диагнозом 14 человек, остальным назначили амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул).

В настоящее время департамент комитета по Костанайской области объявил о начале внеплановой проверки столовой, которую арендует компания ТОО "S_SALTA".

"В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге", - сказано в сообщении.