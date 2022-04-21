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Совет при президенте РФ не поддержал законопроект об изъятии собственности недружественных стран

Совет при президенте РФ не поддержал законопроект об изъятии собственности недружественных стран

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил предложенный Госсоветом Крыма законопроект о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств.

Глава Совета и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что инициатива не подразумевает регулирующего механизма.

Кроме того, она противоречит статье 35 Конституции РФ, согласно которой никого нельзя лишать имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для нужд государства можно осуществить лишь "при условии предварительного и равноценного возмещения", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Госсовет Крыма внес в Госдуму проект о национализации собственности и активов, на 24 февраля принадлежавших недружественным РФ странам или их гражданам, причем без компенсации его стоимости.

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