Интересы Турции и НАТО столкнулись на Украине

Турецкое правительство обеспокоено тем, что партнеры по НАТО не заинтересованы в перемирии на Украине. Цель Запада - ослабить Россию, на что указал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Ряд стран НАТО видит в продолжении войны на Украине ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине", - сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.

Поначалу Анкара полагала, что "война не продлится долго". Но после встречи с коллегами по НАТО Чавушоглу осознал, что мнение членов Альянса изменилось. Турецкий министр добавил, что его страна не собирается отправлять своих военных на Украину.

Ястребиный настрой США, Восточной Европы и даже руководителей Евросоюза ставит Турцию, как и Германию, в неудобное положение. Германия не хочет общаться с Россией, полностью приняла сторону Украины и ввела санкции, при этом правительство Олафа Шольца опасается развязывания войны НАТО с Россией. Берлин тоже против отправки своих военных в Украину.

Турция стремится избежать эскалации ситуации и ее вывода на глобальный уровень, но в отличие от ФРГ и ее партнеров, не вводила санкции против России. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает большие усилия по дипломатическому решению украинского кризиса. Эрдоган, в отличие от Шольца, не связан коалиционными обязательствами с антироссийскими партиями и может вести себя независимо от США и стран ЕС.

В конце марта в Стамбуле по инициативе турецкой стороны прошли переговоры российской и украинской делегаций. Удалось добиться определенного прогресса, но довести дело до соглашения не удалось из-за неготовности администрации Владимира Зеленского принять российские условия по Крыму и Донбассу. После событий в Буче, по словам Эрдогана, переговорный процесс осложнился, но Анкара не сдается. 20 апреля Чавушоглу заявил, что "в ближайшие дни" запланированы переговоры Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским.

Причины дипломатической активности Турции понятны. С одной стороны, она теряет деньги. По разным оценкам, Турция лишилась уже $40 млрд из-за боевых действий на Украине и санкций. С другой стороны, у Анкары стратегическое партнерство и с Москвой, и с Киевом. Оба рынка по-прежнему важны для турецких предпринимателей. С Россией много совместных проектов: по газу, атомной энергетике, строительству, поставкам вооружений и туризму. С Украиной Турция подписала недавно договор о зоне свободной торговли.

Турция делает все, чтобы не вносить свою лепту в дальнейшее нагнетание украинского кризиса, но при этом ее посреднические усилия бьются о реалии отношений Украины и России. Стороны не могут прийти к компромиссу. Россия поставила цель добиться установления административных границ признанных ею ДНР и ЛНР. Пока Россия не достигла этой цели, а Зеленский не признал независимость ДНР и ЛНР, а также российскую принадлежность Крыма, очевидно, переговоры через Турцию будут носить больше символический характер.

Отдельно и, возможно, гораздо сильнее по дипломатическим усилиям Турции бьет позиция стран НАТО. Они в большинстве своем нацелены на полноценную поддержку ВСУ и рассчитывают на поражение России. Разница состоит лишь в том, что ради этой цели Польша, США и Британия готовы поставлять тяжелое вооружение, а Германия - нет.