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Азербайджан и Грузия обсудили реализацию проектов в сфере туризма

Азербайджан и Грузия обсудили реализацию проектов в сфере туризма

Бюро по туризму Азербайджана и гостевой центр Azerbaijan.Travel в Грузии провели вебинар на тему разработки совместных туров, сообщает пресс-служба Государственного агентства Азербайджана по туризму.

В вебинаре от Грузии приняли участие сотрудники Национальной администрации туризма, туркомпаний и общественных организаций, которые специализируются на туризме.

Стороны обсудили различные вопросы, такие как культурное и историческое наследие, оздоровительный туризм, транскавказские пешеходные маршруты, кавказский винный маршрут "Итер Витис", туристический маршрут "Али и Нино".

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