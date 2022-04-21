Азербайджан и Грузия обсудили реализацию проектов в сфере туризма

21 апр. 15:39

Бюро по туризму Азербайджана и гостевой центр Azerbaijan.Travel в Грузии провели вебинар на тему разработки совместных туров, сообщает пресс-служба Государственного агентства Азербайджана по туризму.

В вебинаре от Грузии приняли участие сотрудники Национальной администрации туризма, туркомпаний и общественных организаций, которые специализируются на туризме.

Стороны обсудили различные вопросы, такие как культурное и историческое наследие, оздоровительный туризм, транскавказские пешеходные маршруты, кавказский винный маршрут "Итер Витис", туристический маршрут "Али и Нино".