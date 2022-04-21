В Эстонии призвали срочно ввести новый пакет санкций против России

21 апр. 15:33

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о необходимости срочного введения шестого пакета санкций против России.

"Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза. И Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа", - сказала она на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину", - приводит слова Лийметс пресс-служба эстонского МИД.