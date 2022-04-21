Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни 30 человек

21 апр. 15:26

В результате взрыва в мечети города Мазари-Шариф в Афганистане погибли 30 и пострадали 80 человек, сообщает местное агентство Khaama Press.

"Представители органов здравоохранения больницы Абу Али Сина в городе Мазари-Шариф северной провинции Балх заявили, что 30 погибших и 80 раненых были доставлены в больницу после взрыва в мечети", - информирует агентство.

Ранее местные СМИ сообщали об 11 погибших и 65 пострадавших.

Напомним, взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф во время совершения молитвы в оживленном районе города.