В Казахстане сообщили о возможном дефиците газа

21 апр. 15:22

Депутат Сената парламента Казахстана Ерик Султанов заявил, что республика может столкнуться с дефицитом товарного газа уже в следующем году.

По его мнению, за последние пять лет в Казахстане резко возросло внутреннее потребление газа, а недропользователи не реализуют новые проекты по его добыче и переработке из-за высоких затрат и низких закупочных цен. В депзапросе указано, система работы нацкомпании Qazaq gaz недостаточно прозрачна, а ее убытки за семь лет достигли около 600 млн тенге.

Также сенатор обеспокоен и высоким уровнем износа газотранспортной системы. У 80% скважин подземных хранилищ газа прошли сроки безопасной эксплуатации.

Помимо этого, Султанов отметил, что не все северные регионы республики будут газифицированы к 2025 году. По его словам, необходимо принять эффективный план по строительству газопроводов в населенных пунктах.

"В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях газоснабжение отсутствует. При этом сроки и пути газификации этих областей окончательно не определены. Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" ведется с отставанием и сопутствующими проблемами", - приводит его слова "Хабар24".



