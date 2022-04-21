Минобрнауки: вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе

21 апр. 15:18

Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022-2023 учебном году, заявил в четверг замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"Очень благодарны [ректору МГУ имени М. В. Ломоносова] Виктору Антоновичу Садовничему, всем коллегам-ректорам за то, что они приняли такое решение и публично свою позицию обозначили: воздержаться от увеличения стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 годах, сохранив его на уровне прошлого года", - сказал он на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.