Чиновник получил работу по фальшивому диплому в Ингушетии

21 апр. 15:06

Ингушские полицейские обнаружили факт использования муниципальным служащим фальшивого документа о высшем образовании. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Накануне сотрудники управления угрозыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что замглавы администрации одного из муниципальных образований при поступлении на работу в 2019 году предоставил заведомо фальшивый диплом об окончании Грозненского нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова, который якобы был выдан ему в 1996 году.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа".