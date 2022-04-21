Дети отравились угарным газом в Карабулаке

21 апр. 14:56

В ингушском Карабулаке от отравления угарным газом пострадали двое детей, в настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии проинформировали о том, что после прибытия на место ЧП сотрудников аварийной службы было установлено, что "в ванной комнате была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования, в результате чего пострадали двое детей 2011 и 2014 годов рождения".

В ведомстве отметили, что в настоящее время не исправность устранена, угрозы безопасности здоровью жильцов больше нет.