РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дети отравились угарным газом в Карабулаке

Дети отравились угарным газом в Карабулаке

В ингушском Карабулаке от отравления угарным газом пострадали двое детей, в настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии проинформировали о том, что после прибытия  на место ЧП сотрудников аварийной службы было установлено, что "в ванной комнате была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования, в результате чего пострадали двое детей 2011 и 2014 годов рождения".

В ведомстве отметили, что в настоящее время не исправность устранена, угрозы безопасности здоровью жильцов больше нет.

1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version