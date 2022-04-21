Жителей Узбекистана пригласили работать в Тульскую область

21 апр. 14:51

Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра по внешней трудовой миграции Мехриддином Хайриддиновым посетила Тульскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время встречи с главой области Алексеем Дюминым и представителями регионального бизнес-сообщества члены делегации обсудили нескольк перспективных проектов торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Мы успешно сотрудничаем в промышленности, сельском хозяйстве, предпринимательстве, образовании. Мы готовы активно взаимодействовать и укреплять наше партнерство, такое направление нам задают президент и правительство России", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Помимо этого, как отмечает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, участники встречи обсудили возможность привлечения граждан страны для работы в сфере производства и переработки сельхозпродукции в Тульской области. Для подготовки квалифицированных специалистов в Узбекистане могут открыться учебные центры, а в Тульской области - филиал миграционного агентства.

Стоит добавить, что делегация также встретилась со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях Тульской области.