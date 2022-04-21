Фигурантов дела о коррупции в МЧС Армении стало 20

21 апр. 14:51

Число фигурантов резонансного коррупционного дела, по которому проходит бывший глава МЧС и ряд других сотрудников министерства, увеличилось до 20, рассказали в пресс-службе Антикоррупционного совета.

"Шесть из 20 обвиняемых, в том числе бывший министр Андраник Пилоян, находятся под арестом, остальные выпущены под подписку о невыезде", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

Напомним, ранее, 31 марта, суд в Ереване принял решение об аресте Андраника Пилояна, предположительно, - на два месяца. Предварительное следствие установило, что министр при содействии своего помощника получил солидную взятку от компании, сотрудничающей с МЧС. При обыске в кабинете помощника Пилояна были найдены оружие и боеприпасы.