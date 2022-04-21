Набиуллина: резервы ЦБ заморожены на сумму около $300 млрд

21 апр. 14:32

Недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что точная цифра меняется каждый день в связи с изменениями курсов валют.

"Около $300 млрд. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах. В долларах доля небольшая. Там есть и евро, и фунты, и так далее, и каждый день их курс меняется", - пояснила глава ЦБ.

Напомним, что в конце февраля Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами ЦБ РФ, включая операции с любым юридическим лицом, а также юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ РФ.