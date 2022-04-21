Ресторанная ссора вылилась в поножовщину с 4 ранеными в Грузии

21 апр. 14:25

Мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержан в Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба МВД страны.

Накануне в одном из ресторанов города Ланчхути между несколькими мужчинами вспыхнула ссора, ее участники продолжили конфликт на улице.

В итоге 29-летний обвиняемый ранил холодным оружием четырех оппонентов, а сам скрылся с места преступления, передает Sputnik Грузия.

Пострадавших доставили в клинику, один из них остается под наблюдением врачей.

В качестве вещественного доказательства изъят нож, послуживший орудием преступления.

Уже известно, что задержанный ранее был судим. Идет расследование по ч.1 ст.117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.