В Невинномысске пройдет концерт в поддержку российской армии

21 апр. 14:15

Мероприятие под названием "Верен России – верен себе!" направлено на поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации.

Концерт пройдет завтра, 22 апреля, начало – в 18 часов на площади перед ДК Химиков.

В краевом правительстве уточнили, что перед гостями вечера выступят представители ветеранских организаций, национальных диаспор, руководители предприятий и политических партий.

В пресс-службе администрации города проинформировали о том, что в связи с проведением концерта в городе приостановят движение транспорта по бульвару Мира от улицы Менделеева до Гагарина с 17 до 22 часов.