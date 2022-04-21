Европа может отказаться от российского газа в мае, сообщили в Италии

21 апр. 14:02

Глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии Стефано Бессегини заявил, что поставки российского газа в Европу могут прекратиться в мае, так как система оплаты энергоресурсов в рублях нарушает санкции Евросоюза.

"В общем это то, чего все ожидают. Думаю, что это действительно может произойти в мае. В этом случае может возникнуть опасность неполного заполнения хранилищ. Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить", - цитирует его РИА Новости.

Ранее итальянский премьер Марио Драги говорил о необходимости принятия мер по снижению зависимости от России в области поставок энергоносителей и увеличению импорта газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.