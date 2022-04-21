Песков: в планах Путина пока нет разговора с Эрдоганом

21 апр. 13:53

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока еще не вставали [в график] такие контакты", - цитирует его ТАСС.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с главой российского государства в ближайшее время.

Представитель Кремля пояснил, что "речь идет о возможном телефонном разговоре", однако на данный момент такой беседы в "точно согласованном варианте в графике Путина нет".