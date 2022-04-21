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Набиуллина снова возглавит Центробанк России

Набиуллина снова возглавит Центробанк России

Государственная дума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального Банка России на новый срок, который начнется 24 июня. Об этом сообщается на сайте органа.

Ее кандидатура была внесена в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина было решено, что Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры даст отчет о работе регулятора за прошедший год.

Напомним, Эльвира Набиуллина возглавила ЦБ РФ в июне 2013 года, а в июне 2017 года Госдума продлила ее полномочия во главе Банка России еще на пять лет.

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