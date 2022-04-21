Набиуллина снова возглавит Центробанк России

21 апр. 13:47

Государственная дума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального Банка России на новый срок, который начнется 24 июня. Об этом сообщается на сайте органа.

Ее кандидатура была внесена в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина было решено, что Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры даст отчет о работе регулятора за прошедший год.

Напомним, Эльвира Набиуллина возглавила ЦБ РФ в июне 2013 года, а в июне 2017 года Госдума продлила ее полномочия во главе Банка России еще на пять лет.