В Британии призвали ликвидировать НАТО

21 апр. 13:31

Экс-руководитель британских лейбористов Джереми Корбин потребовал расформировать все военные организации, включая НАТО, так как они только обостряют отношения в мире, сообщает The Times.

Он считает, что, создание военных альянсов приводит к эскалации напряженности, включаю текущую ситуацию на территории Украины. По его словам, роспуск необходим для достижения мира.

"Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет увеличения числа альянсов? Еще большего наращивания военной мощи? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?" - спросил Корбин.