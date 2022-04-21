Кремль: спецоперация на Украине продолжается по плану

21 апр. 13:27

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с ранее разработанным планом.

"Операция продолжается по плану", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос в беседе с журналистами в четверг.

Далее он отметил, что верховный главнокомандующий ежечасно получает доклады по линии военных. "И от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной военной операции", - сказал представитель официальной Москвы.