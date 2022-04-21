Система VAR может уйти из России

21 апр. 12:35

Провайдер технологии VAR может прекратить сотрудничество с Российским футбольным союзом.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", велика вероятность, что компания Hawk-Eye Innovations Ltd покинет Россию. В случае ее ухода будет вывезено оборудование и прекратится деятельность операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в VAR-центре.

При таком раскладе событий РФС придется искать нового провайдера, либо же работа VAR будет приостановлена в российским футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd - британская компания, основанная японской Sony. Она работает с крупнейшими лигами Европы, с ФИФА и УЕФА, обслуживая все ключевые международные турниры.

Кром Hawk-Eye Innovations, сертификацию в ФИФА прошли компании из Бельгии, Гонконга и США.