Заболеваемость ковидом и смертность от него упали по всему миру

21 апр. 12:36

Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю в мире упала на 24%, смертность сократилась на 12%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения.

За период с 11 по 17 апреля заболеваемость снизилась во всех регионах мира, сильнее всего - в западной части Тихого океана (на 28%) и в восточном Средиземноморье (на 26%).

Число летальных исходов также уменьшилось во всех регионах, ярче всего эта тенденция выражена там же, где и предыдущая, - в обоих случаях на 25% - а также в Европе (на 23%), передает "Интерфакс".

Тем не менее, ВОЗ призывает с осторожностью оценивать происходящее: в ряде стран сейчас меняется стратегия по тестированию, проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заболевания.