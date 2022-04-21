Минпромторг: ассортимент в российских магазинах не сократится, а изменится

21 апр. 12:27

Минпромторг не ожидает сокращения ассортимента в российских магазинах из-за санкций и ухода иностранных компаний, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Я не думаю, что он уменьшится, я думаю, что он изменится. Потому что у нас количество производителей, которые желают попасть в торговые сети, особенно в крупные и средние, которые составляют 50% рынка и по большому счету являются в своем роде бенчмарком для потребителя, их значительно больше, чем способности торговых сетей вместить эти товары у себя на полках", - цитирует его ТАСС.

Евтухов пояснил, что после выбывания какой-либо позиции из матрицы сразу возникает множество компаний, желающих представить свой товар.

Замминистра добавил, что далеко не все компании покидают российский рынок: многие принимают решение о доверительном управлении либо продают свои доли другим, например, российским инвесторам.

Чиновник уточнил, что заместить многие товары готовы страны Латинской Америки, Южной Америки, Ближнего Востока, есть Китай, Индия.