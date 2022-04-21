Взрыв вновь произошел в Стамбуле

21 апр. 12:21

Недалеко от здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша в Стамбуле прогремел взрыв, на месте обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба офиса губернатора Стамбула.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило около 06:00 по московскому времени. Согласное заявлениям службы безопасности, в здании разбиты стекла, погибших и пострадавших нет.

"В ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагменты самодельных взрывных устройств. По данному вопросу начато судебно-административное расследование", - сказано в заявлении.

Тем временем издание Star пишет, что при изучении камер наблюдения правоохранители увидели, как неизвестная женщина подходит к входу здания Фонда рано утром и оставляет самодельную взрывчатку. Полиция начала операцию по задержанию подозреваемого.