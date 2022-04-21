В России выявили 8,8 тыс случаев коронавируса

21 апр. 12:02

За минувшие сутки в России выявили 8 875 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 616, в Петербурге - 579, в Подмосковье - 328. В Краснодарском крае - 173, в Ставропольском крае - 114, в Крыму - 95, в Дагестане - 22, в Кабардино-Балкарии - 24, в Адыгее - 23, в Карачаево-Черкесии - 17, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 9, в Чечне - 7.

Общее число инфицированных в России достигло 18 110 861 человек.

Госпитализированы за сутки 2 928 человек, что на 2,95% меньше, чем накануне. Выздоровели - 14 182 пациента, за все время - 17 437 610.

Умерли за сутки 197 человек, с начала пандемии - 374 368.