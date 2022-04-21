Пожар унес жизнь пенсионерки в Абинске, идет проверка

21 апр. 11:55

В Абинске проводится доследственная проверка из-за пожара, в котором погибла 80-летняя местная жительница. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Кубани.

По предварительным сведениям, возгорание началось сегодня рано утром в домовладении на улице Труда. Соседи вызвали пожарных, которые локализовали его. В помещении было найдено тело 80-летней хозяйки домовладения.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы", - отметили в управлении.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.