В Латвии будут лишать гражданства за поддержку России

21 апр. 11:46

Латвийский Сейм во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих спецоперацию России на территории Украины, сообщает пресс-служба парламента.

В аннотации было отмечено, что причиной принятия поправок стало начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Сейм в четверг, 21 апреля, во втором - окончательном - чтении поддержал признанные срочными поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие [спецоперацию России]", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данные о поддержке военных действий России будут предоставляться органами госбезопасности. "Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие", - подчеркивается в сообщении.