Памяти Михаила Серафимовича Мейера 

21 апр. 11:42

Президент Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова, великий ученый Михаил Серафимович Мейер был одним из глубочайших исследователей истории стран Востока – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель директора ИСАА и ученик Михаила Серафимовича Андрей Карнеев.

Михаил Серафимович Мейер ушел из жизни два дня назад. По словам директора ИСАА Алексея Маслова, его смерть стала для многих ученых-востоковедов "утратой личного учителя, человека, который всегда был очень добр и формировал самое доброе отношение у преподавателей к студентам".

"Михаил Серафимович был специалистом по Турции, по странам Ближнего и Среднего Востока. Возьму на себя смелость сказать на правах его ученика и младшего коллеги – потому что я работал под его руководством – что он был одним из самых глубоких исследователей истории Османской империи, в целом истории Турции и других стран Востока", - прежде всего сказал Андрей Карнеев.

"Михаил Серафимович практически всю жизнь посвятил МГУ. Он был сначала студентом Исторического факультета, потом Института восточных языков, потом аспирантом, преподавателем Института стран Азии и Африки. Почти 70 лет он был связан с МГУ. В то же время он сотрудничал с Институтом востоковедения РАН, с ИНИОН и другими структурами. Все эти годы он занимался историей Турции, а также историей и современным положением стран Центральной Азии", - поведал востоковед.

"Он уделял много внимания реформам научной и педагогической работы в постсоветский период, когда в Институте стран Азии и Африки МГУ появилась возможность осуществить целый ряд важных преобразований, связанных с большей открытостью ИСАА, налаживанием международных связей, созданием новых кафедр и других подразделений. Все реформы в Институте были проведены при его непосредственном участии. Переходом на новую систему в высшем образовании также занимался он", - вспоминает замдиректора ИСАА.

"Возглавляя учебно-методический совет по востоковедению, африканистике и регионоведению – орган общественно-государственного согласования и координации научной и образовательной деятельности – Михаил Серафимович очень много ездил в другие востоковедческие подразделения в разных городах, буквально от Владивостока до Махачкалы. Он везде побывал и всюду содействовал укреплению востоковедческих центров. Крепкие связи между московскими и петербургскими вузовскими востоковедами – тоже его большая заслуга", - отметил Андрей Карнеев.

"Михаил Серафимович был большим сторонником укрепления международных связей российских востоковедов, дабы мы теснее взаимодействовали с западными и азиатскими востоковедами. Он часто говорил о том, что в последнее десятилетие помимо классического российского и западного востоковедения активно развивается востоковедение в азиатских странах, и призывал всех обращать внимание на этот тренд, сам старался участвовать в таких контактах. Он очень много общался с зарубежными коллегами", - добавил он.

"Михаил Серафимович был очень открыт студентам. Когда он был директором ИСАА, к нему в кабинет мог запросто попасть любой студент, а не только профессора. В этом смысле он был настоящим демократом в душе и был готов оказывать помощь в решении вопросов всем, от заведующего кафедрой до студента первого курса. Коллеги запомнили его как очень добродушного и доброжелательного человека, в то же время очень работоспособного директора с высокими деловыми качествами. Его директорство пришлось на непростой период перехода от советского к постсоветскому периоду, и под его руководством ИСАА успешно преодолел все испытания", - заключил замдиректора ИСАА.