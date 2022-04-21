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"Талибан" запретил TikTok и PUBG

&quot;Талибан&quot; запретил TikTok и PUBG

Правительство контролирующего Афганистан запрещенного в России движения "Талибан" заблокировал игру PUBG и социальную сеть TikTok как "аморальное приложение", написал заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани в Twitter.

"Решением кабинета министров Министерство связи и информационных технологий обязано заблокировать игры PUBG и приложение под названием TikTok, вводящее в заблуждение подрастающее поколение", - сообщил он.

Кабмин талибов также потребовал от министерства не допускать публикацию материалов и программ, имеющих аморальное содержание.

 

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