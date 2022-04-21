Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ

21 апр. 11:34

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния.

"Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - сказала он в ходе выступления в Госдуме.

Далее глава ЦБ отметила, что пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче.