Памятник Кобзону появится в центре Москвы

21 апр. 11:27

В центре Москвы установят памятник советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Собянин.

"Правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн рублей на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону, а также на благоустройство прилегающей территории", сообщает его пресс-служба.

Памятник Кобзону появится в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45, а само открытие памятника запланировано на 30 августа 2022 года — в день памяти артиста. Изготовлением композиции займется авторский коллектив Студии военных художников имени М.Б. Грекова — скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев.