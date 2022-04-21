Южная Осетия на Пасху откроет КПП на границе с Грузией

21 апр. 11:19

Южная Осетия на период Пасхи откроет не действовавший на протяжении двух лет КПП на границе с Грузией. Такое распоряжение подписал ее президент Анатолий Бибилов.

"Распоряжение: в связи с празднованием православной Пасхи - Светлого Христова Воскресения - временно с 08:00 21 апреля 2022 года до 20:00 25 апреля 2022 года возобновить работу МПГГ (мест пересечения государственной границы - ред.) "Раздахан", "Синагур" и "Переу"", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что распоряжение начинает действовать со дня его подписания, то есть сегодня.