В Сочи отключили воду для четырех улиц

21 апр. 11:06

В Центральном районе Сочи приостановлено водоснабжение. Ограничения коснулись улиц Целинная, Армянская, Высокогорная и переулка Овощной.

"В ночь на 21 апреля на водозаборном комплексе на левом берегу реки Сочи, производилась масштабная реконструкция насосного оборудования", - информирует пресс-служба МУП "Водоканал" Сочи".

После того, как работы были завершены, специалисты начали заполнять сети водопроводов, однако это небыстрый процесс. В связи с этим перебои с водой наблюдаются на четырех из 30 улиц города-курорта.