Возможного телефонного мошенника поймали в Северной Осетии

21 апр. 11:01

Подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Северной Осетии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В дежурную часть отдела по Ардонскому району поступило заявление от 80-летней местной жительницы, рассказавшей, что неизвестный злоумышленник обманом пытался завладеть ее деньгами.

Оказалось, что неизвестный позвонил ей на стационарный телефон, представился ее племянником и заявил, что стал виновником ДТП, и ему нужны 20 тыс рублей для возмещения ущерба. Однако женщина поняла, что это чужой человек. Перезвонив своему родственнику и выяснив, что с ним все в порядке, она обратилась в полицию.

"В последующие несколько дней с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились еще четыре пенсионера. Однако они оказались более доверчивыми и лишились своих денег, передав их курьеру, прибывшему от лжеродственника. Общая сумма ущерба составила более 80 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 39-летний житель Владикавказа, он отбывал наказание в одной из исправительных колоний Северной Осетии. Его доставили в районный отдел полиции.

Открыты уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ, фигурант находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается.