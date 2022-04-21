Горсовет Евпатории возглавила директор школы

21 апр. 11:03

Председателем Евпаторийского горсовета избрана директор городской средней школы №1 Эммилия Леонова - решение было принято на сессии городского совета.

"Избрать главой муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – председателем Евпаторийского городского совета II созыва Леонову Эммилию Михайловну, депутата Евпаторийского городского совета II созыва", - говорится в тексте решения, передает "АиФ-Крым".

Эммилия Леонова избиралась депутатом Евпаторийского городского совета пять раз. Она награждена почетным званием "Заслуженный работник образования Республики Крым".

Напомним, в феврале 2022 года Роман Тихончук подал в отставку с должности главы администрации Евпатории. В октябре 2021 года в отношении руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда же были досрочно прекращены полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко.