Страшное ДТП в Костанае унесло жизни трех человек

21 апр. 10:54

В результате автоаварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган погибли три человека, сообщил начальник департамента Костанайской области Ерлан Омарбеков

Сообщение о ДТП на 76-м километре дороги поступила в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции 20 апреля в 22:25 по местному времени.

"26-летний водитель автомашины "Тойота Эстима" на российском учете, житель города Житикара, двигаясь в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля "КамАЗ", двигающимся во встречном направлении под управлением водителя 1994 года рождения жителя города Костанай", - цитирует Омарбекова Sputnik Казахстан.

От полученных травм водитель "Тойоты Эстима" и два пассажира погибли на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки с различными телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы.

Отмечается, что полиция выясняет причины ДТП в рамках досудебного расследования по статье 345 части 4 УК РК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").