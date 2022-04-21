Плановую медпомощь в России восстановят к 12 мая

21 апр. 10:52

Плановая медицинская помощь в России будет возобновлена к 12 мая, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Речь идет не только о возобновлении планового лечения тех, кто в нем нуждается, но и о профилактических медицинских осмотрах, а также о диспансеризации, в том числе людей, переболевших коронавирусом", - пояснили в правительстве.

Ответственным за выполнение этого поручения назначено министерство здравоохранения, которое будет выполнять необходимую работу вместе с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главами субъектов.

Кроме того, премьер поручил до 20 мая решить вопрос о целесообразности телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС.