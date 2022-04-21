Турция поможет Таджикистану с обеспечением безопасности его границ

21 апр. 10:39

Анкара поделится с Душанбе опытом в вопросе обеспечения безопасности границ, - говорится в коммюнике турецкого министерства национальной обороны.

"Турция готова поделиться опытом в области обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом. Было заявлено о необходимости усиления сотрудничества в сфере военной подготовки между двумя странами. По итогам межведомственной встречи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписали рамочное военное соглашение между Турцией и Таджикистаном", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, на границе Таджикистана и Киргизии длиной более 980 км остались десятки спорных участков, на которых время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.