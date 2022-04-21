Кубань продолжат заливать дожди и грозы

21 апр. 10:16

Сегодня на большей территории Кубани ожидаются дожди с грозами, местами туман, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе сохранится переменная облачность, и если утром преимущественно без осадков, то днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть южный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать12-14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в горах прохладнее – 7-12 со знаком плюс, - передает "АиФ-Юг".

В Краснодаре также переменная облачность, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, а температура воздуха – 15-17 градусов тепла.

Прогнозируется, что очень скоро на юг страны вернется аномальное тепло. Пока регион переживает похолодание и период сильных дождей – в Сочи температура воздуха не поднималась выше 9 градусов тепла, и за минувшие двое суток там выпало 62 мм осадков.