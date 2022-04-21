В Крыму игиловец планировал взорвать железную дорогу

21 апр. 10:01

В Симферополе задержали сторонника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, готовившего подрыв железной дороги по указанию лидеров батальона "Крым", сообщает пресс-служба ФСБ.

"В городе Симферополе задержан гражданин России, сторонник МТО ИГИЛ, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине", - сказано в сообщении.

У террориста обнаружили два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма, два электродетонатора, схема закладки взрывчатки под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым".

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.