Россияне рассказали, как их нужно мотивировать к работе

21 апр. 10:00

Регулярные стимулирующие выплаты оказались самым эффективным способом мотивировать россиян к работе, выяснилось в ходе исследования сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка).

"Большинство опрошенных жителей России (65%) указали, что эффективнее всего к работе мотивируют регулярные премии от работодателей. 56% респондентов также отметили позитивный эффект от регулярного повышения зарплат, а 41% выделили эффективность удаленной работы для мотивации сотрудников", - цитирует исследование РИА Новости.

Еще 29% опрошенных заявили, что их работоспособность повышают регулярные тимбилдинги, 26% указали на рост мотивации от оплаты ДМС, 21% отметили роль корпоративного обучения.

Работодатели при этом чаще всего предпочитают применять для мотивации корпоративное обучение - о таком способе мотивации рассказали 31% опрошенных сотрудников. В тройку самых популярных методов вошли тимбилдинги (27%) и премии (18%).

На четвертом месте оказалось регулярное повышение зарплат - 14%.

Еще 6% респондентов сообщили, что в их компании для сотрудников оплачивают питание, 5% заявили о возможности дистанционной работы, у 2% оплачивают ДМС. Самый мало распространенный метод -оплата занятий спортом (1%).

Авторы исследования опросили более 3 тыс пользователей сервиса, им предлагался множественный вариант выбора.