Канцлера ФРГ отправят в отставку?

21 апр. 9:50

Оппозиция может воспользоваться позицией главы Германии Олафа Шольца и спровоцировать его уход, подняв вопрос о дополнительном вооружении Украины, сообщает Spiegel.

Авторы статьи отмечают, что руководитель ХДС Фридрих Мерц может внести предложение о поставках тяжелых вооружений Украине, что может привести к явному пересмотру позиций всех основных политических сил ФРГ. При этом ранее союз ХДС и ХСС решил объединиться с основным курсом Шольца и "не ерничать по мелочам".

"Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге - и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства", - говорится в материале.

Данное положение опасно для Шольца в первую очередь из-за недовольства его нежеланием помочь Киеву с тяжелым вооружением: отсутствие поддержки может привести к отставке.

"В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис - и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия", - заключили авторы статьи.