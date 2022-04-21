В Шуше стартует V Съезд азербайджанцев мира

21 апр. 10:00

В городе Шуша сегодня начинается V Съезд азербайджанцев мира, его участники уже собираются к месту проведения мероприятия.

В съезде примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран мира.

В программу мероприятия, которое состоится 22-23 апреля, входят выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, а также дискуссии на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период" и "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Как заявил журналистам директор информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, проведение в Шуше V Съезда азербайджанцев мира станет грандиозным событием.

"Замечательно, что освобожденная Шуша принимает это мероприятие. Мы все будем ждать там выступления президента Азербайджана. С нетерпением жду 22 апреля. Сколько лет мы ждали этого момента, молились", - отметил он.

Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев заявил, что V Съезд азербайджанцев мира станет первым после Победы. "Съезд, который будет проведен в Шуше, будет съездом Победы", - подчеркнул он.

Напомним, Шуша была освобождена от многолетней армянской оккупации в ходе боевых действий, начавшихся в ответ на провокации ВС Армении, в сентябре 2020 года. Непосредственное освобождение города состоялось 8 ноября, и эта дата стала в Азербайджане Днем Победы.