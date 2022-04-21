Украинские телевышки будут транслировать российские телеканалы на юг Украины

21 апр. 9:49

Телевышки, построенные Украиной на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, - сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, передатчики перевешиваются на другую сторону - теперь они будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР, - добавил Крючков. Напомним, российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации и запустили процесс трансляции российского телерадиовещания.