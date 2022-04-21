РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Украинские телевышки будут транслировать российские телеканалы на юг Украины

Украинские телевышки будут транслировать российские телеканалы на юг Украины

Телевышки, построенные Украиной на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, - сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, передатчики перевешиваются на другую сторону - теперь они будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР, - добавил Крючков. Напомним, российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации и запустили процесс трансляции российского телерадиовещания.

1270 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version