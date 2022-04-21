Казахстанский водитель автобуса перевозил людей "под кайфом"

21 апр. 9:40

В Актобе задержали водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения, сообщает Polisia.kz.

Инцидент произошел 20 апреля. Сотрудниками был остановлен автобус №7, 52-летний водитель которого нарушил правила дорожного движения на улице Рыскулова. Полицейские решили проверить у мужчины.

Подозрение у стражей порядка вызвало состояние водителя, которого направили на медицинское освидетельствование. Далее было установлено, что 52-летний мужчина был в наркотическом опьянении.

Отмечается, что транспорт поместили на спецстоянку, водителю грозит лишение права управления средством сроком на семь лет и административный арест на 15 суток.