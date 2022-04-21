Участники V Съезда азербайджанцев мира собираются в Шуше

21 апр. 9:33

В Шушу съезжаются участники V Съезда азербайджанцев мира, об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Мероприятие стартует завтра, оно продлится два дня.

В съезде примут участие порядка 400 представителей диаспоры из 65 стран мира.

В повестку входят выступление с отчетом о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, а также дискуссии на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".