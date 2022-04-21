СМИ: Турция готова инвестировать в черноморскую газодобычу

21 апр. 9:27

Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку газа в Черном море, - пишет турецкая газета "Сабах".

"Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 млрд кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны в 2023 году. Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году добыча найденного природного газа стала доступной", - пишет издание, передает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим постановлением уже включил месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья в объем проектной государственной помощи, которая составит 145 млрд лир (почти $10 млрд), - сообщила газета.