В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

21 апр. 9:22

Специальная военная операция завершится после устранения угроз НАТО на Украине, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", - цитирует его ТАСС.

Он добавил, что спецоперация на Украине идет в соответствии с намеченным планом и все ее цели будут достигнуты.