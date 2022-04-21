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В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

Специальная военная операция завершится после устранения угроз НАТО на Украине, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", - цитирует его ТАСС.

Он добавил, что спецоперация на Украине идет в соответствии с намеченным планом и все ее цели будут достигнуты.

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